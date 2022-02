La tensión que se vive entre los países Ucrania y Rusia la cuenta este jugador colombiano que milita en el Karpaty Halych ucraniano. Lastimosamente, la actualidad del mundo tiene a este compatriota en alto riesgo y vulnerado a posibles ataques bélicos debido a la crisis que se vive en Europa Oriental.

Todo pasa por las tensiones desde Moscú hasta Kiev. En Ucrania denuncian ataques cibernéticos al Ministerio de Defensa y hay avances de tropas desde Rusia a la frontera. Los gasoductos más la crisis de años pasados por la península de Crimea tienen al mundo al borde de una posible guerra en la que Estados Unidos también está interviniendo.

Gilmar Bolívar narra la tensión que se vive entre Ucrania y Rusia

Gilmar Bolívar, de 20 años de edad, que juega en el Karpaty Halych de la Segunda División de Ucrania, vive el presente de la tensa situación de este lugar del mundo. El futbolista cuenta en diálogo exclusivo con El Heraldo de Barranquilla y Win Sports, cómo es el día a día en medio de una posible guerra entre naciones que escalaría un conflicto mundial.

"Hay muchos controles y rutinas de preguntas más de lo habitual. Como colombiano preguntan, qué venimos a hacer acá, gracias a Dios yo tengo mi visa y permiso de residencia y por ese lado tengo la vía más fácil. Pero aun así les genero muchas dudas a los funcionarios por ser colombiano", relata Gilmar Bolívar, en medio de la tensión que se vive en Ucrania.

"Estoy tranquilo porque hasta ahora no ha pasado mayor cosa, no me afecta directamente por la ciudad en la que me encuentro, que está a cinco horas de la zona del conflicto que se ubica en Kiev... Mis planes acá son netamente futbolísticos, estoy tratando de desarrollarme de la mejor manera y lograr mis objetivos para este año", agrega el jugador.