James Rodríguez volvió a aparecer para una entrevista después de mucho tiempo, en esta ocasión habló con su amigo Edu Aguirre, al cual le confesó que su deseo es salir del Al Rayyan y jugar en España.

El mediocampista colombiano habló para el famoso programa español 'El Chiringuito' en su canal de Twitch, allí contó que quiere irse de Qatar y regresar al fútbol español, tanto así que hasta reveló el nombre del club.

El '10' reveló que quiere jugar en el Valencia, se ofreció para ir allí e indicó que él es el apropiado para hacer pases al reciente delantero fichado, Edinson Cavani.

"No estaría mal, pero yo no sé nada, pero si es para allá yo me iría caminando, lo que pasa es que si me voy caminando llego tarde, porque cierra el mercado. Es un gran club, tiene una gran hinchada, han fichado a Cavani, si quieren alguien que le ponga pases a Cavani, ahí estoy yo", dijo Rodríguez.

Tras sus palabras, ahora se está a la espera de conocer si finalmente James puede salir hacia el histórico equipo español.

Aquí el video con las palabras de James: