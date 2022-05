El periodista lamentó no poder ir a apoyar a su amado Real Madrid.

La tristeza de Vélez por no poder ir a la final de la Champions por las elecciones

Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas que más controversia genera en el país, esto debido a sus ácidos comentarios, ya sea en el fútbol o por temas políticos o de interés nacional.

El comentarista de Win Sports, que es reconocido hinchas y socio del Real Madrid, no ocultó su tristeza por no poder asistir a la final de la UEFA Champions League en la que el club 'blanco' se enfrentará al Liverpool. Esto debido a que no viajó debido a las elecciones presidenciales que se desarrollarán en Colombia.

Por medio de su cuenta de Twitter, Vélez contó que llevaba tres finales al hilo de Champions apoyando al Madrid, pero en esta oportunidad decidió no asistir, ya que debe votar para "defender las libertades".

“Tengo nostalgia. Esta ha sido mi semana de Champions League en los últimos diez años, pero debo quedarme para votar en las elecciones. Es una obligación. Hay que aportar para intentar que la democracia y la libertad no se pierdan. Estuve con el Real Madrid en las 3 seguidas. Saudade”, publicó el periodista en la red social.

Cabe recordar que la final de la Champions se disputará el próximo sábado 28 de mayo en la ciudad de París, Francia, y un día después, el 29 de mayo, se llevarán a cabo las elecciones para elegir el próximo presidente de Colombia.