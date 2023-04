Leicy Santos es una de las mejores jugadoras que ha tenido Colombia en los últimos años. La futbolista, que viste los colores del Atlético de Madrid, habló con los medios de comunicación en entrevista con LaLiga y Chubb Latam sobre varios temas de actualidad, Selección Colombia, Liga Colombiana, la posibilidad de regresar al país y mucho más.

La colombiana se refirió a cómo ha venido superando el tema de las lesiones y de cómo se encuentra para encontrarse con la Selección Colombia: “el tema de mis lesiones ha sido en parte por la exigencia física que he venido teniendo durante estos años, no descansé y eso al final el cuerpo te pasa factura. Soy la primera que me preocupo por mi estado físico, la sensación de molestias musculares quedaron atrás y quiero llegar muy bien al Mundial. La idea inicial es ir a los amistosos de la Selección”.

Sobre el presente en España y la abismal diferencia del Barcelona con respecto a los demás equipos, dijo: “todo el éxito que están teniendo hasta hoy es por el proyecto que han hecho a largo paso, es algo que pasa en casi todas las Ligas, cada año se empieza a cortar esa brecha que hay, ya los clubes contratan más, traen jugadoras top y eso va a hacer que con el tiempo sea más equilibrado”.

En cuanto a la Liga Colombiana hizo un análisis de cómo va el crecimiento del fútbol femenino: “no he tenido la oportunidad de seguir muy de cerca la Liga, he visto algunos partidos de Santa Fe, pero siento que en Colombia la Liga está dando pasos cada año, pero nos falta un poquito más de estructura para que sea más vistosa a nivel internacional”. También realizó una comparación con la liga de México: “La primera Liga la gente la disfrutó, pero hay mucha diferencia entre la colombiana y la mexicana, en México hay dos torneos al año, todo el tiempo la gente está recordándolas, en Colombia juegan por mucho seis meses, ahí la gente se olvida, no hay esa cultura, porque no hay la continuidad que se necesita”.

Sobre su regreso a la Liga Colombiana dejó las puertas abiertas: “me encantaría volver a mi país a jugar, no he cerrado la puerta de regresar a Colombia, uno va de acuerdo con la situación, quiero volver a sentir ese ambiente cuando estuve en Santa Fe”.

Por último, habló sobre las características y el aporte de las colombianas al fútbol español: “la jugadora colombiana tiene algo diferencial que darle a la típica jugadora española, nosotras nos identificamos con la técnica y el dominio de balón, aquí juegan más directo, es más rápido el fútbol, nosotras tenemos picardía en el uno contra uno y en eso nos desempeñamos muy bien”.

Finalizó contando la anécdota cuando tuvo un roce con Linda Caicedo en el clásico Real Madrid vs. Atlético de Madrid: “fueron cosas del partido, cuando hice el gesto no vi que era ella, pero después del partido nos saludamos y hablamos, me contó cómo estaba en el Real Madrid, pero fue algo que quedó en el terreno de juego, al final es fútbol”.