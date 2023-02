Gustavo Puerta, una de las joyas que tiene la Selección Colombia mirando hacia el futuro, ya tuvo la primera charla con el histórico Xabi Alonso tras llegar a Bayer Leverkusen. El mítico jugador español es el técnico del club que adquirió sus derechos deportivos y le dejó un gran mensaje al colombiano.

Vale resaltar que mientras se disputaba el Sudamericano Sub 20, Bayern Leverkusen se le adelantó a todos y compró los derechos deportivos de Gustavo Puerta, tras un pago de dos millones de euros al Bogotá FC y un contrato que podría extenderse hasta junior de 2027.

Un fichaje top en lo que a Colombia se refiere. Eso sí, buscando que se acople rápidamente al exigente fútbol alemán, Gustavo Puerta jugará en condición de préstamo en el Núremberg, hasta final de la actual temporada. En diálogo con Carlos Antonio Vélez, el volante colombiano comentó cómo fue ese primer encuentro con Xabi Alonso.

"Xabi Alonso me dijo que me acoplara y que diera lo mejor de mí, que me esperaba en verano. La idea hasta el momento es ir por un par de meses a Núremberg y volver al Bayer Leverkusen", dijo Gustavo Puerta, que así inicia el nuevo reto en el fútbol de Europa.