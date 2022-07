Radamel Falcao no solamente es uno de los grandes ídolo en la historia del fútbol colombiano, sino que para muchos es el mejor de la historia, es por esto que cada vez que el goleador habla, sus seguidores están muy atentos a sus palabras.

El máximo anotador en la historia de la Selección Colombia, dio una entrevista para el programa 'El Vbar' de la emisora Caracol Radio, allí habló de varios temas del fútbol colombiano y su futuro, pero al finalizar la conversación, el periodista Juan Felipe Cadavid, le habló al 'Tigre' sobre su papá, lo que conmovió al delantero.

El periodista le recordó a Falcao lo que fue su padre en los inicios de su carrera y le consultó sobre si él sería así con su hijo, esto hizo que Radamel rompiera en llanto al hablar de su papá.

"Me emocioné... Todos los valores que mi papá me enseñó sobre deporte y la vida. Trató de aplicarlos y estuvo muy pendiente de mí, así que tuve la fortuna la bendición de tener esa enseñanza tan cerca, en mi casa. Esa ética profesional y, sobre todo, me transmitió la pasión y el respeto por el deporte que practico. Bueno, mi hijo, cuando lo veo me ilusiona, vamos a ver", dijo el delantero del Rayo Vallecano.

Aquí el momento de Falcao emocionado al recordar a su papá: