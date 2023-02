Atlético Nacional se ha caracterizado por poner jugadores talentosos en el fútbol internacional, varios de ellos han hecho historia y han puesto el nombre del país en lo más alto, pero también hay algunos que solo quedaron en promesas. Uno de ellos fue Marlos Moreno, quien fue la gran figura del título de la Copa Libertadores del 2016 con el conjunto ‘verdolaga’ dirigido en su momento por Reinaldo Rueda.

Moreno, quien alcanzó a vestir los colores de la Selección Colombia, pintaba para triunfar en el Viejo Continente y seguir los pasos de grandes futbolistas de nuestro país como el ‘Tino’ Asprilla, James Rodríguez, Radamel Falcao García, entre otros.

Cuando lo compararon con Faustino, él mismo declaró: "dicen que tenemos un parecido en el juego, pero con las metas que tengo a corto y largo plazo creo que voy a ser mejor que Asprilla", esto en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 cuando fue llamado para jugar ante Bolivia.

Su salto a Europa fue uno de los más rimbombantes en nuestro país, pues ir al Manchester City no era algo normal y menos por un precio de 5,5 millones de euros. Lamentablemente desde su salida del conjunto ‘verdolaga’, nada fue como lo pensaba y no se pudo consolidar en ningún club pasando por una decena de equipos y ocho ligas.

A sus 26 años se alista para vestir los colores de Konyaspor, equipo de la primera división de Turquía. Marlos, cuando fue anunciado por el conjunto inglés, inmediatamente salió a préstamo al Deportivo La Coruña, de ahí cambió de club para el Girona, ambos españoles.

Regresó al continente para jugar en uno de los más grandes de Brasil, se puso la camiseta de Flamengo en 2018. De allí fue para México a jugar con el Santos Laguna, pero como ya era habitual, no se consolidó y regresó a Europa. Viajó para Portugal y se puso la camiseta del Portimonense, no le fue bien y saltó a Bélgica para tratar de tener regularidad en el Lommel, no pudo y cambió de bando, se fue al K. V. Kortijk, como no pudo, terminó en el Troyes.

Sus números en total a lo largo de su carrera hablan de 217 partidos, 22 goles y tres títulos, todos con el conjunto paisa, una Liga, una Superliga y la recordada Copa Libertadores en la que vencieron a Independiente del Valle.

