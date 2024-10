Jhon Durán no para de ser noticia en Europa por el golazo que le marcó este miércoles al Bayern Múnich en la Champions League. El colombiano marcó el tanto de la victoria del Aston Villa en condición de local. La figura del partido estuvo en boca de todos los medios de comunicación y mejores jugadores del mundo.

Y es que el gol, aparte de ser histórico por el contexto, se lo marcó a uno de los mejores porteros del planeta, Manuel Neuer, quien reaccionó a lo que le hizo el colombiano. Sus palabras sorprendieron a más de uno.

Neuer no guardó silencio y reaccionó al golazo que le marcó Jhon Durán

Neuer explicó la jugada del gol que le marcó el colombiano y aseguró que no se lo esperaba: “la pelota la golpeó muy bien. Quizás podría quedarme dos metros más atrás, pero todavía no estaba seguro de si la recibiría. Ese es nuestro juego. No sé si el entrenador exige algo más, pero eso es básicamente. Ese es el juego que él también quiere ver”.

Esto dijo Jhon Durán tras el golazo que le marcó al Bayern en Champions

El colombiano habló postpartido y dejó buenas sensaciones: “contento por volver a anotar y más a un gran equipo, uno de los equipos de mis sueños y feliz de ser el hombre del partido”. Además, agregó que ha sido paciente y que los resultados se están dando: “esto es parte del trabajo, estar concentrado, estar esperando la oportunidad y aprovechar el momento”.

Durán aprovechó para hablar sobre la hinchada, con la que hace unos meses tuvo algunos malentendidos, agradeció y afirmó tener una buena relación: “gracias por el cariño que me han tenido desde que llegué, hemos tenido un par de discordias, pero creo que ahora estamos en buena relación y contento que me brinden ese cariño que me brindan los fanáticos”.

Por otra parte, se refirió al rival y a la oportunidad que tuvo de anotar y darle los tres puntos a su club en un gol histórico para ellos: “es un gran equipo de Europa, importante, es uno de los mejores equipos del mundo, feliz de jugar este partido contra ellos”.

