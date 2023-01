El futuro de Linda Caicedo está muy lejos de Colombia. En 2022, la Selección Colombia le sirvió de vitrina para darse a conocer a nivel mundial y ella no desaprovechó la oportunidad para demostrar todo su talento. Sin duda alguna, fue la deportista más destacada del año pasado y las puertas del fútbol europeo se le han abierto de par en par. Sin embargo, todavía hay que esperar al menos un mes más para conocer la decisión de la jugadora y dónde continuará jugando en 2023.

Hasta el día de hoy, la única certeza sobre la carrera de Linda Caicedo es que no continuará jugando en la Liga colombiana femenina. El poco apoyo y continuidad de este torneo no le favorecen a la caleña, que ya es considerada la mejor futbolista del país y una de las estrellas del fútbol femenino a nivel mundial en la actualidad. El objetivo es ir a Europa para continuar jugando y prepararse de la mejor manera para disputar el Mundial femenino de la FIFA a mitad de año con la Selección Colombia de mayores.

En entrevista con Blu Radio, Cisco Terreros entregó detalles de lo que está ocurriendo en este momento con Caicedo. Él es su representante y dejó claro que, por el momento, no se podrá tomar una decisión sobre el futuro de la joven estrella. Hay que esperar hasta el próximo 22 de febrero para poder entrar a negociar formalmente con cualquier club que la quiera ficha. Ese día, Linda cumplirá la mayoría de edad, el último requisito que se necesita para que ella reciba ofertas por sus derechos deportivos.

(AUDIO) Escuche la entrevista completa del agente de Linda Caicedo sobre su futuro en 2023

Sin embargo, Torres dejó claro que ya han tenido muchas reuniones con diferentes clubes que quieren acercarse a la colombiana: "Hemos tenido reuniones con 19 equipos, conversaciones normales... Legalmente, no hemos negociado nada porque no está permitido. No se puede tomar la decisión de una transferencia hasta que tenga 18 años... Lo que sí te puedo comentar es que obviamente ha existido interés de parte del Barcelona".

Entre los grandes clubes que están al tanto de la situación de Linda Caicedo también está el Chelsea de Inglaterra. Es una de las potencias actualmente del fútbol femenino y cuenta con otras grandes estrellas en su plantel como Sam Kerr o Lauren James. En el caso del Barcelona femenino, tienen a la actual Balón de Oro, Alexia Putellas.