Total respeto y admiración para Juan Pablo Ángel en Inglaterra, uno de los máximos ídolos de Aston Villa. El exdelantero de Atlético Nacional y River Plate, está en Birmingham y visitó las instalaciones de los 'Villanos', que demuestran el cariño que le tienen a uno de sus jugadores más históricos.

Aston Villa fue sorprendido durante un entrenamiento con la enorme visita de Juan Pablo Ángel. Uno de los más sorprendidos fue Jhon Durán, su compatriota y reciente incorporación, que será ficha clave para el técnico Unai Emery en el ataque. Gran compañía e inspiración para el colombiano Sub 20.

Vale resaltar que Juan Pablo Ángel convirtió 30 goles en 122 partidos con la camiseta del Aston Villa, y se quedó en la memoria de la hinchada y de la institución, que siempre le ha manifestado su admiración. En las redes sociales del club, se puede ver cómo lo reciben. Es toda una estrella.

Además, Juan Pablo Ángel charló unos minutos con Unai Emery, a quien seguramente le dio buenas referencias de Jhon Durán, de su potencial y de lo que puede aportar. Eso sí, en las fotografías, no se le con Emiliano Martínez, el portero titular y actual ganador del premio The Best a Mejor Arquero de 2022.