Carlos Antonio Vélez reaccionó y defendió a Luis Díaz luego del picante comentario de Iván René Valenciano. El periodista dio su opinión tras la derrota de Liverpool ante Manchester United y mantuvo palabras amables para Lucho, que fue titular en el clásico y tuvo dos opciones de gol.

Su actuación dio para elogios y críticas, una de ellas fue la de Iván René Valenciano, quien comentó que Luis Díaz debe reinventarse en el Liverpool porque ya es alguien referente en el fútbol mundial. A Carlos Antonio Vélez no le gustó y le replicó la fuerte crítica al exjugador.

"Todo el mundo sabe como juega el Manchester City, pero se reinventa, y Luis Díaz tiene que reinventarse, porque ya no es un desconocido en el fútbol, él es una pieza fundamental del Liverpool", dijo Iván René Valenciano.

Vélez no se la rebaja a Valenciano por la crítica a Luis Díaz

Si algo está haciendo ‘Lucho’ es reinventarse todos los días. Parece que quienes lo dicen, o no lo entienden, o no lo ven. Porque puede que lo entiendan, pero no lo ven. Y si lo ven, se hacen los orejones.

"¿Qué ha hecho ‘Lucho’ Díaz de nuevo? Lo siguiente... Bloque bajo para contraataque rápido: él es el jugador de las transiciones. Lo fue y lo es, pero últimamente, por cómo se diseñaron los partidos, se ha dado poco. Segundo: es un jugador que ha ganado en marca. Recuperación de balón, regreso, ida y vuelta y taponamiento en la salida del rival. Tercero: ahora entiende perfectamente el ‘on-off’ con el lateral izquierdo".

"No, no necesita reinventarse, ni Lucho Díaz y mucho menos el Liverpool. Lo que necesitan es recuperar a sus piezas más importantes, que no haya tantos lesionados y que Núñez no se vuelva a hacer expulsar", dijo Vélez en Antena 2.