Iván René Valenciano, uno de los delanteros históricos del Fútbol Colombiano, fue arrestado hace unos días en Estados Unidos por conducir bajo los efectos del alcohol y protagonizar un accidente de tránsito, pero horas después quedó en libertad. El exjugador de la Selección Colombia habló sobre lo ocurrido y también hizo una confesión acerca de una promesa realizada tras ser detenido.

“El domingo estaba con mi señora, con mi familia, salimos a comer y me acosté tarde, estábamos tomándonos unos tragos. En la mañana salí a hacer unas vueltas y, como todo, un accidente que puede pasar. Se hablan tantas cosas, pero bueno, las leyes aquí en Estados Unidos son de esa manera y listo, me llevaron y me presenté en la Corte”, dijo en un principio para la emisora ‘Blu Radio’.

La promesa de Valenciano tras ser detenido en Estados Unidos

Iván René Valenciano ha hablado con diferentes medios sobre lo sucedido y tuvo la valentía, sin llegar a ser una obligación, de aceptar y asumir sus errores. Incluso, en charla con el Heraldo confesó que el susto que vivió lo llevó a hacer una promesa: “Cuando ya estaba ahí, a punto de ir a la audiencia, que estaba pensando lo que pasaría, le hablé a mi mamá y le pedí: si me sacas de esta, te prometo que nunca más…”, expresó Valenciano



Además, aseguró asumir un reto en el que busca no recaer: “Yo podía haber salido en libertad pagando una fianza de mil dólares que no es nada, bajo mi propia responsabilidad, pero si la vuelvo a cag… y soy reincidente, volveré a ese sitio con una condena mayor. En vez de quedarme un día me puedo quedar nueve meses, un año, dos años. Prefiero que me hagan exámenes de orina, que estén pendientes de mí todo el tiempo. Eso me va a obligar a siempre estar alerta“, reveló.

La confesión de Iván René Valenciano y su problema con el alcohol

El mismo Iván René aseguró que quiere dejar de raíz el tema con el alcohol que le ha traído varios problemas, sabe que es una situación difícil, pero pone la cara y asume las consecuencias que le ha dejado esto.

Encuesta ¿Fue prudente la confesión que hizo Valenciano en medios de comunicación? ¿Fue prudente la confesión que hizo Valenciano en medios de comunicación? YA VOTARON 0 PERSONAS

“La situación del alcohol siempre está ahí y por eso tienes un padrino para que tú lo puedas llamar y decirle ‘mira, tengo ganas de tomar, tengo ansiedad’ y esa persona te pueda ayudar. El alcohólico nunca va a dejar de ser alcohólico; dejé de tomar cinco años… A veces pensamos que tenemos que poner excusas para justificar algo. Aquí no hay ninguna excusa; el señor Iván René Valenciano se tomó unos tragos el domingo, salió en la mañana, llegó, tuvo un accidente y listo, no estoy poniendo una excusa. Estuvo mal hecho, a cualquier persona le puede pasar”, finalizó.