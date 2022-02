El periodista Carlos Antonio Vélez, voz autorizada del fútbol colombiano, le colocó un claro ejemplo al colombiano Luis Díaz, la nueva estrella de Liverpool en este mercado de invierno. El equipo rojo pagó 45 millones de euros por el guajiro y además ya debutó, contra Cardiff en la FA Cup.

Es el jugador del momento en Anfield. Liverpool lo ha arropado de gran manera y allá creen en sus capacidades, comenzando por el entrenador Jurgen Klopp, quien ha dicho solo elogios de Luis Díaz. En su debut, puso una asistencia y fue fundamental para mostrar todo su talento en Anfield.

Grandes noticias incluso para el entorno del fútbol colombiano, que ve cómo Luis Díaz se convierte en el nuevo jugador más caro del mundo y la nueva estrella de la Selección Colombia. El guajiro se alista para rematar de gran manera la temporada tanto en Premier como en Champions League, donde fue inscrito.

Precisamente, tras el debut, uno de los que se expresó contundentemente fue Carlos Antonio Vélez, quien le dijo al guajiro cuál es el ejemplo que no debe seguir ya instalado en la élite del fútbol de Europa. Sin titubeos, el periodista le dice que es el de James Rodríguez, en su editorial en el programa Palabras Mayores de Antena 2.

"Luis Díaz llegó muy descansado a Liverpool, hizo muy buena presentación en su debut, no me extraña para nada. Las condiciones de él son excelentes, lo adimiro, me parece extraordinario y ojalá no siga el ejemplo de James, ojalá siga siendo un gran profesional, que el entorno no lo vaya a dañar, que no vaya a empezar a levitar", dijo Carlos Antonio Vélez.