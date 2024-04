Una nueva figura del fútbol europeo se ha visto envuelta en un episodio de indisciplina. Un exjugador de Liverpool, que compartió vestuario con Luis Díaz, ha sido fuertemente sancionado por su nuevo equipo por un insólito motivo. Este fue apartado y multado por lo ocurrido.

Naby Keita ha sido parte de la generación dorada de Liverpool en los últimos años. El volante de Guinea llegó a Anfield en el año 2018 proveniente de Leipzig por 60 millones de euros y se marchó en el último mercado de verano a Werder Bremen como agente libre.

Durante su ciclo con los ‘Reds’, ganó una Premier League, una Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Sin embargo, su carrera parece haber dado un paso atrás con su traspaso a Alemania.

La temporada de Keita en Werder Bremen ha sido desastrosa. El jugador casi no ha tenido minutos a causa de sus lesiones y su convocatoria a la Copa Africana de Naciones. El entrenador, Ole Werner ya no lo considera como una pieza clave del plantel y el futbolista de 29 años se ha declarado en rebeldía.

El acto de indisciplina del ex Liverpool

Werder Bremen viajó este fin de semana para el partido ante Bayer Leverkusen, en el que cayeron por goleada para la consagración del rival como campeón de la Bundesliga. La ausencia de Naby Keita en el estadio pese a haber hecho el viaje con el plantel.

El director deportivo del club, Clemens Fritz explicó la ausencia del mediocampista y destapó la polémica. “Después de que Naby se enterara ayer de que no jugaría desde el principio, decidió no subirse al autobús sino volver a casa. Mañana hablaremos con él y con su agente sobre las consecuencias y cómo proceder“.

Dura sanción contra Keita

Por medio de un comunicado oficial, Werder Bremen ha confirmado que la acción de Naby Keita tendrá duras consecuencias. El jugador fue fuertemente multado y ha sido apartado del equipo por lo que resta de temporada. El de Guinea no tendrá permitido jugar o incluso entrenar con el plantel.

“El comportamiento de Naby no puede ser tolerado por nosotros como club. Con esta acción decepcionó a su equipo en una situación deportiva y personal tensa y se colocó por encima del equipo. No podemos permitir eso. A estas alturas de la temporada necesitamos centrarnos plenamente en los partidos que quedan y en un equipo muy unido. Por lo tanto, no había alternativa” dijo Clemens Fritz.