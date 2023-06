Luego de la salida de Lionel Messi del PSG, parece que la tormenta tomó mejor forma en el equipo francés y el turno de activar la alarma fue para Kylian Mbappé, quien confirma que no renovará el contrato en París.

Una ola de críticas han caído sobre el campeón del mundo, primero porque antes de comenzar la temporada pasada, había estampado su firma en una extensión de contrato con el PSG hasta junio 2024.

Ahora, hace público su interés de no renovar más, lo que quiere decir que a mediados de 2024 habrá bombazo mundial con Kylian Mbappé y su cambio de club.

Incluso, se dice en la prensa europea que PSG no esperaría más tiempo y estaría dispuesto a negociar por el jugador en este mismo mercado de pases, con un posible ‘descuento’ en su ficha, que está tasada en 180 millones de euros. Real Madrid mira de reojo.

“No le pedí al PSG que me vendiera o que me voy al Real Madrid. Solo les dije mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más”, dijo Kylian Mbappé en La Gazzetta dello Sport.