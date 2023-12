Óscar Cortés es uno de los jugadores colombianos con más proyección de cara al futuro, después del gran rendimiento que mostró en Millonarios, club en el que fue figura, se ganó el cariño de la hinchada, pero además le sirvió para ser convocado a la Selección Colombia Sub-23, en la que también se destacó en el Sudamericano y en el Mundial de la categoría.

Gracias a su buen desempeño, el joven futbolista fue fichado por el Lens de la Ligue 1 de Francia, club con el que no ha tenido muchas posibilidades de jugar, por lo que no ha conseguido afianzarse y mostrar su talento, por lo que no había logrado poder marcar un gol en territorio europeo, tanto que por fin apareció.

Cortés fue suplente en el compromiso en el que su equipo venció por 2-0 al Reims, pero ingresó al minuto 65, en reemplazo de Adrien Thomasson, cuando el Lens ya ganaba por la mínima diferencia, pero el colombiano fue pieza clave para poder concretar el triunfo, anotando al poco tiempo de haber ingresado al terreno de juego.

Óscar recibió un centro con mucha precisión desde la zona izquierda, allí el atacante metió su cabeza para cambiarle la dirección a la pelota, con la fuerza suficiente para vencer al arquero rival y mandar el balón al fondo de la red para marcar el 2-0 definitivo, anotación que estuvo en suspenso, mientras que el VAR analizaba si había fuera de lugar, pero que finalmente fue válido.

Aquí el video del primer gol de Óscar Cortés en Europa:

La poca continuidad de Óscar Cortés en el Lens

Lastimosamente, el futbolista colombiano no ha podido tener la confianza y continuidad suficiente para mostrar su talento en el cuadro francés, así lo hacen ver sus números, debido a que solamente ha estado presente en 3 de los 16 partidos que se han disputado de la Ligue 1, todos ingresando desde el banco de suplentes, por lo que han sido pocos los minutos que ha estado en el terreno de juego.

El futuro de Óscar Cortés

Ante la falta de continuidad en el Lens, el delantero buscaría la posibilidad de salir a otro equipo, en donde pueda sumar más minutos y retomar su nivel, es por esto que Millonarios trató de pedir su préstamo, el cual fue aceptado por el club francés, pero el futbolista no quiere regresar a Colombia, por lo que tratará de encontrar un club en Europa.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con la decisión de Óscar Cortés de mantenerse en Europa? ¿Estás de acuerdo con la decisión de Óscar Cortés de mantenerse en Europa? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.