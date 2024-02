Este lunes, 5 de febrero, dio inicio al juicio definitivo contra Dani Alves en la Audiencia de Barcelona. Tras un año de estar en prisión, comenzó el proceso definitivo para determinar si el exfutbolista brasileño es culpable del delito de agresión sexual, tras ser demandado por una joven en España que lo señala de ser su abusador. Los hechos ocurrieron en una discoteca, en la ciudad catalana.

En el inicio del Juicio, la defensa de Dani Alves solicitó la anulación completa de su caso y que se proceda a su libración inmediata. Según su abogada, se vulneró el derecho de la presunción de inocencia del brasileño, por medio de una persecución mediática, una investigación a sus espaldas y un juicio paralelo por parte de los medios de comunicación.

Por el momento, dicha petición de la defensa de Dani Alves no prosperó y el juicio continuará con su curso normal. Se presentarán 30 testigos en tres sesiones de declaraciones. La abogada del exjugador insistirá en que su cliente no ha recibido juicio justo, en el que se ha llevado al “convencimiento social” de que el ex FC Barcelona es un “agresor sexual”.

El aspecto de Dani Alves en el inicio de su juicio en Barcelona

Tras un año de prisión preventiva, Dani Alves dejó la cárcel para presentarse Audiencia de Barcelona y dar inicio a su Juicio por agresión sexual. Las primeras imágenes que llegan del recinto muestran el actual estado del exfutbolista, quien sigue bajo la lupa de la prensa internacional. Actualmente, podría enfrentar a una pena privativa de la libertad de entre 9 y 12 años por violar a una joven en una discoteca.

Se espera que el juicio termine el próximo miércoles, 7 de febrero. Allí se conocerá la sentencia definitiva contra el exfutbolista que ostenta el récord mundial de haber ganado más títulos en el fútbol profesional.