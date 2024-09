ver también Barcelona vuelve a considerar a Dani Alves como leyenda

Fue el pasado 25 de marzo cuando se conoció que Dani Alves saldría de prisión, luego de pagar una fianza a la Justicia en España por un valor de 1 millón de euros. Días atrás, se había llevado a cabo la sentencia que lo encontró culpable por el delito de agresión sexual y por el que se le condenó a 4 años y medio de cárcel. Sin embargo, el brasileño se libró de estar tras las rejas y consiguió la libertad provisional. Una decisión que fue ratificada por las autoridades el pasado 10 de abril.

Una vez se resolvió esta instancia a favor del exfutbolista, ha podido disfrutar de varios meses de relativa tranquilidad junto a su familia. Debido al escarnio público y el escándalo mediático, Dani Alves decidió borrar sus redes sociales y alejarse del foco de la prensa. Algunos curiosos lo han reconocido en varias ciudades de España (puntualmente Ibiza, Mallorca y Tenerife), acompañado de su esposa, Joana Sanz. Ambos siguen juntos y el proceso de divorcio que se anunció tiempo atrás nunca se concretó.

¿Qué hace Dani Alves durante sus días de libertad condicional?

El proceso judicial de Dani Alves no terminó con la sentencia que recibió por el delito de agresión sexual el pasado 22 de febrero. Un par de semanas después, el brasileño salió de la cárcel bajo fianza, medida que fue apelada por la demandante y la Fiscalía. En el mes de marzo, el Tribunal de Barcelona no accedió a la apelación y concedió el pago a favor del exfutbolista para que no estuviera en la prisión. Todo esto mientras se concede una Sentencia en firme, que puede tardar dos años más. Tiempo en que el sudamericano estará libre, pero sin poder salir de España.

Teniendo en cuenta que Dani Alves salió del foco mediático al eliminar sus redes sociales (todas, excepto ‘X’), en los últimos días se conocieron novedades del ídolo del FC Barcelona. Volvió hacer una aparición en la red social, Instagram, pero lo hizo en el perfil de su hermano, Ney Alvez. También está junto a una mujer y en la instantánea muestran dos libros. La leyenda de la publicación traduce lo siguiente: “Dios muda todo. Todo honor y gloria para ti, señor”, escribió el familiar del exjugador.

Cuál fue la condena exacta que recibió Dani Alves en España

Dani Alves fue encontrado culpable por el delito de agresión sexual por los hechos ocurridos en la noche del 30 de diciembre de 2022, en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. Tras realizarse las respectivas investigaciones y recolectar las declaraciones, el brasileño fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, además de otros cinco de libertad vigilada. A esto se le añadió un alejamiento e incomunicación con la víctima durante nueve años y seis meses. Por otra parte, debe pagar una indemnización de 150.000 y el pago de las costas del juicio.