Dani Alves fue encarado fuertemente en la calle: “tienes mucha plata para violar”, le empezaron a gritar. El exjugador brasilero logró pagar su fianza de un millón de euros para quedar libre tras 14 meses encerrado y ya regresó a su mansión en Barcelona, propiedad que está avaluada por cinco millones de euros.

El exjugador de Barcelona ya se reencontró con su familia y algunos amigos, pero no todo es felicidad para Alves, pues en la calle no la ha pasado bien y ha tenido momentos incómodos que ya son virales en redes sociales. Uno de los requisitos de su salida es que todos los viernes debe presentarse en el Tribunal de Justicia para demostrar que sigue en España, esta semana fue la primera vez y allí pasó lo inesperado.

Un ciudadano español lo esperó a las afueras del tribunal y no se guardó nada, lo encaró y le dijo de todo. El video se ve cómo le grita cosas al exjugador que apenas lo mira sin decir una sola palabra. “Alves, ¿tienes mucho dinero para violar y para pagar todo no? Qué bien vestido que vas cabrón. En Brasil te matarían rápido. Desgraciado, qué tranquilo. Hay que matarte, desgraciado…”, gritó la persona.

Su reacción fue muy similar a la del día que salió por primera vez de la cárcel, por ahora no se pronuncia, no hace gestos, no dice nada, está concentrado en no dejarse afectar por lo que le digan los demás en la calle.

Y es que no es lo único malo para Dani tras su salida de prisión, pues según lo contó Antena 3, medio español, su esposa se fue de la casa un día antes de la salida de Alves: “Se encontró con una sorpresa desagradable para él y es que no se encuentra su esposa, Joana Sanz, que tomó sus pertenencias y dejó la casa el último domingo. Sabemos que Joana no quiere volver con su esposo y esto lo está llevando muy mal Alves, que está golpeado anímicamente”.