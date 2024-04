Lucas González, uno de los entrenadores que más promete en Colombia, no evadió los elogios a un canterano de Atlético Nacional. El técnico se podría decir que es una voz autorizada, pues duró varios años trabajando en las categorías menores del equipo verdolaga.

Vale resaltar que Lucas González tuvo destacadas temporadas en Águilas Doradas y América de Cali. Con ambos equipos clasificó a los ocho y estuvo peleando por el título de la Liga Colombiana. Lastimosamente, los clubes se desinflaron en el remate de la temporada. Para muchos, este joven entrenador dejó buenas sensaciones y ahora suena incluso para las menores de la Selección Colombia.

En una nueva intervención en AS Colombia, Lucas González habló de dos canteranos de Atlético Nacional, que conoce a la perfección y sabe las cualidades como laterales. Se trata de Andrés Salazar y Edier Ocampo, que más allá de las crisis por la que parece ya está saliendo el club, son futbolistas que han sobresalido y se resaltan como variantes para la nómina titular.

En especial, se refirió a Edier Ocampo, uno de los jugadores con más continuidad en Atlético Nacional y con paso por la Selección Colombia Sub 20. Este jugador, gracias a su velocidad y potencia, Lucas González lo ha comparado con el ‘prime’ de Dani Alves en el FC Barcelona, que se llenpo de títulos y pudo hacer historia con Lionel Messi. En este momento, es una herramienta clave del técnico Pablo Repetto en defensa y ataque.

“Es interesante la característica que tienen los dos (Andrés Salazar), no solamente porque van por fuera, sino porque van por dentro. Edier Ocampo me recuerda en su juego, al Dani Alves que estaba en el Barcelona, que muchas veces iba por fuera, pero que también atacaba el espacio entre central y lateral como segundo punta”, dijo Lucas González en AS Colombia.