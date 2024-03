Compañero de Luis Díaz en el Liverpool no podrá jugar en la fecha FIFA

La temida fecha FIFA se aproxima, y con ella, el fantasma de las lesiones acecha a los equipos de todo el mundo. La preocupación aumenta cuando se trata de jugadores estrella, piezas claves en el engranaje de sus clubes.

La controversia sobre las lesiones de jugadores en época de fecha FIFA seguirá existiendo. Lo importante es que los jugadores se cuiden, se recuperen de sus lesiones y puedan seguir brindando espectáculo en las canchas, ya sea con sus clubes o con sus selecciones.

Es cierto que la “ventaja” de jugar un amistoso es menor que la de disputar un partido oficial, lo que podría llevar a algunos clubes a “proteger” a sus jugadores más importantes. Sin embargo, no se puede negar que las selecciones nacionales también necesitan contar con sus mejores hombres.

El jugador lesionado

En el caso del Liverpool, la situación no es diferente. Luis Díaz, figura indiscutible del equipo, verá partir a varios de sus compañeros a defender los colores de sus selecciones. Sin embargo, no todos los “Reds” dirán presente en la próxima fecha FIFA. Darwin Núñez, el artiguense que ha brillado en Anfield, se ha lesionado y no podrá disputar los amistosos de Uruguay contra País Vasco y Costa de Marfil.

Esta noticia ha generado diversos comentarios. Algunos opinan que la lesión de Núñez es una simple casualidad, mientras que otros no descartan la posibilidad de que se trate de una estrategia por parte del Liverpool para evitar que su jugador se exponga a un posible riesgo de lesión mayor.

Hasta ahora Liverpool está en la segunda posición de la tabla de la Premier League con 64 puntos, Arsenal también tiene 64 puntos, pero los ‘Gunners’ están en la primera posición gracias a la diferencia de goles con +46 y Liverpool con +39.