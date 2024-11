Daniel Muñoz, lateral de la Selección Colombia.

Daniel Muñoz no baja la guardia y sigue demostrando su talento con el Crystal Palace. Es figura clave y su actuación contra Wolverhampton es una muestra más de su calidad y proyección como futbolista. Estará de vuelta en el mes de noviembre en la Selección Colombia.

Esta actuación ha generado elogios hacia Daniel Muñoz tanto en Inglaterra como en Colombia, y ha consolidado su posición como titular en el Crystal Palace, que tiene como gran objetivo no descender al Championship en la próxima temporada. Su buen nivel en la Premier League lo ha llevado a ser considerado como uno de los mejores laterales derechos de la liga.

Daniel Muñoz anda imparable en Inglaterra. El lateral de la Selección Colombia brilló con una asistencia clave en el empate 2-2 del Crystal Palace vs. Wolverhampton, en juego válido por la décima fecha de la Premier League 2024/2025. El jugador colombiano demostró una vez más su calidad y se convirtió en una pieza fundamental para su equipo en la zona de ataque.

