Han pasado solo unos días de la despedida de Jürgen Klopp de Liverpool. El entrenador, luego de su emotiva despedida, ha confirmado su reencuentro con muchos fanáticos de los Reds. El alemán publicó un video confirmando el motivo de su vuelta a Anfield.

Los hinchas de Liverpool aún se lamentan por la salida de Jürgen Klopp. El entrenador, que logró inmortalizarse en la historia del club, decidió cortar anticipadamente con su contrato, asegurando que se había quedado sin energía. El DT hizo el anuncio en el mes de enero y tuvo su despedida tras el último partido de la temporada.

No obstante, el regreso del teutón a Anfield no se hizo esperar. Hace pocos días, el propio Klopp había adelantado que su regreso a Anfield estaba realmente cerca, pero no por el motivo que los fanáticos esperaban. En una entrevista con The Athletic, el alemán confirmó que asistiría al concierto de Taylor Swift en el estadio de los Reds.

La actriz norteamericana, que ha sacudido al mundo entero con su gira ‘The Eras Tour’, abrió 3 fechas en la ciudad de Liverpool, logrando agotar las butacas del estadio para este 13, 14 y 15 de junio. Se espera la presencia de varias personalidades, siendo Klopp una de ellas.

El video de Jürgen Klopp

A solo horas del primer recital de Taylor Swift en la ciudad, el entrenador volvió a confirmar su asistencia por medio de un video en sus redes. “Estoy de vuelta en Liverpool y es tiempo para Taylor” dijo el entrenador tras su regreso a la ciudad que lo ha adoptado.

“Será la primera vez que vuelva a Anfield. No para un partido de fútbol, pero desde las gradas veré a Taylor Swift. ¡Vamos a Anfield!” agregó el entrenador, que tendrá la oportunidad de reencontrarse con el estadio que lo llevó al punto más alto de su carrera.