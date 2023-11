Luis Díaz fue la gran figura de la Selección Colombia en el triunfo ante Brasil por la fecha 5 de la Eliminatoria, en lo que fue un compromiso muy emotivo para él, debido a lo que había vivido días antes con su papá, pero también porque venía negándosele el gol y estaba empezando a recibir algunas críticas por parte de la hinchada.

El atacante marcó un doblete en menos de cinco minutos con los que sentenció el triunfo de la ‘tricolor’, teniendo una magnífica actuación, no solamente por los goles, sino por el gran despliegue físico que tuvo a lo largo de los 90 minutos, en donde corrió, gambeteó, generó peligro a la defensa brasileña y entregó todo en el terreno de juego.

En medio de los elogios a ‘Lucho’, su papá, quien también fue protagonista de la jornada por sus emotivos festejos en la tribuna de estadio Metropolitano de Barranquilla, fue en entrevistado por el canal Win Sports, allí fue consultado sobre los rumores de los últimos días, en donde vinculan a su hijo con un posible fichaje al Barcelona de España.

El señor ‘Mane’, contó que hasta el momento Luis no le ha contado nada, pero no ocultó que el actual jugador del Liverpool sí es fanático del Barcelona, por lo que no descarta que esto se pueda dar, ya que sería un sueño cumplido para su hijo, aunque resaltó lo bien que lo han tratado en el club inglés, además de lo que fue su paso por el Porto de Portugal.

“La verdad, en este momento conozco muy poco del tema del Barcelona. Es cierto que Luis es un fiel seguidor del Barcelona y sería su seño llegar allá… hay que agradecerle al Porto y al Liverpool por la manera en la que lo acogieron y recibieron. Luis es un jugador fácil de ganarse las cosas por su forma de ser, por su humildad, su trabajo, se entrega, es un jugador muy disciplinado gracias a Dios”.

¿Qué se sabe del posible paso de Luis Díaz al Barcelona?

Hasta el momento no se ha conocido información por parte de los clubes o el futbolista por el tema, solamente la versión del reconocido periodista argentino que cubre el fútbol europeo, Christian Martín, que en ‘DSports’ reveló que el guajiro sería una de las prioridades de la dirigencia del cuadro catalán, por lo que estarían trabajando para poder ficharlo en el próximo mercado de pases.

Los números de Luis Díaz en el triunfo de Colombia ante Brasil

El partido que hizo el guajiro fue extraordinario, debido al gran despliegue y voluntad que tuvo a lo largo de más de 90 minutos que duró el jugo, en los que además de anotar los dos goles de la victoria, hizo 10 remates, 4 al arco, metió 5 pases claves, logró 19 de los 21 pases que intentó, teniendo una eficacia del 90%, superó 2 de los 5 regates que hizo y en total tocó el balón en 50 oportunidades, números que lo dejaron como la gran figura del partido.

