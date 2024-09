Read more on X

Cabe recordar que Rafael Santos Borré era inamovible en el once de Néstor Lorenzo, era el nueve de área fijo incluso desde su salida del fútbol de Europa, pues no pudo rendir en el Eintracht Frankfurt y Werder Bremen, en la Bundesliga de Alemania. Tuvo que volver a Sudamérica y ahora se luce con el Internacional de Porto Alegre de Brasil.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.