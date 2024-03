En plena posesión del rival, en partido del Chelsea contra Leicester, Mayra Ramírez aprovechó el exceso de confianza de la defensa y le mandó todo el poder físico para recuperar la pelota y no solo eso, activar la velocidad desde la media cancha y hacerse insuperable en los metros planos. Al momento de finalizar, tuvo la audacia suficiente para eludir a la portera rival y definir. Un golazo.

Es una gran noticia para la Selección Colombia este buen andar de Mayra Ramírez en la Women’s Super League, siendo la delantera titular del Chelsea. No hay duda que a este ritmo llegará siendo una de las grandes figuras del torneo de fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mayra Ramírez marcó un golazo para verlo una y otra vez. Tiene el shock al Chelsea. La hinchada del equipo de Londres no para de ovacionar el nombre de la jugadora colombiana, pues es realmente una ‘pintura de gol’ que tiene ingredientes de Diego Maradona. No a las capacidades del ‘Pelusa’, pero emula la velocidad, el regate, la aceleración, la forma de eludir a la arquera rival y la definición.

