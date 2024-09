David Raya, primer arquero del Arsenal, no fue convocado. Neto, segundo en la lista, estaba inhabilitado en la Carabao Cup.

Es un nombre que llama la atención en el grupo de trabajo del técnico Néstor Lorenzo, principalmente por su academia en Inglaterra, su corta edad y el contrato que firmó en julio. Además, que ya ha estado convocado a la Selección Sub 20. El nacido en Inglaterra, de padre colombiano y madre rusa, se la jugó por Colombia. Se acerca a pasos agigantados a la Mayores y si avanza en el Arsenal, aumentarán sus posibilidades en la fila de porteros de la ‘Tricolor’.

Con 18 años de edad, Alexei pudo tener la primera presencia en una convocatoria oficial del primer equipo de Arsenal tras la firma de su primer contrato como jugador profesional en julio pasado. El español David Raya, primer arquero de Arteta, no fue convocado. Neto, segundo en la lista, estaba inhabilitado en la Carabao Cup, pues ya disputó un partido con su anterior club, Bournemouth.

Otro talento colombiano comienza a mostrarse en el fútbol inglés tras aparecer en la nómina del Arsenal, uno de los clubes más tradicionales de Inglaterra. Por la tercera ronda de la Carabao Cup, el equipo de Londres enfrentó al Bolton Wanderers en el Emirates Stadium y no tuvo problema para convertir el compromiso en un trámite.

