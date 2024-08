El mensaje de Johan Mojica luego de amargar a Real Madrid, Ancelotti y Mbappé

“No estamos contentos. Se podía hacer mucho mejor. No quiero poner excusas. De este partido se puede aprender mucho porque ha sido muy claro dónde podemos tener problemas. Ha sido un problema de que el equipo estaba muy abierto. Había que estar más concentrados. No es un problema físico o mental, solo de compensar”, dijo Ancelotti.

Por otra parte, Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, hizo énfasis en los errores defensivos en el partido que lo pudieron llevar a perder el juego, ante un rival que no se escondió y tuvo opciones de alargar el marcador.

