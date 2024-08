La joya del fútbol colombiano que acompañará a Johan Mojica en el Mallorca

Se trata de Daniel Luna, un mediapunta, canterano de Deportivo Cali, que en enero de 2023 salió al Mallorca de España. No ha podido debutar en la primera división y por ahora está en el Mallorca B, con la firma intención de poder dar el salto a la primera nómina y jugar junto a Johan Mojica. Esta temporada puede ser su oportunidad, pero todo dependerá de sus avances y los vistos buenos de los entrenadores.

Daniel Luna con la Selección Colombia Sub 20.

El lateral es prácticamente confirmado en la próxima convocatoria de la Selección Colombia y será habitual verlo en la titularidad del Mallorca. Ante Real Madrid no desentonó y continuó con el óptimo nivel que pudo encontrar en la Copa América 2024 con la Selección Colombia.

