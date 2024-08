Mensaje para Mbappé: Mojica lo contó todo sobre la jugada que no podía creer la estrella de Real Madrid

Tuvo una actuación tan destacada que hasta la cuenta de especialistas en Instagram ‘Live Score’ (Marcador En Vivo) lo eligió el mejor lateral izquierdo de la primera fecha de las cinco grandes ligas de Europa. Johan Mojica fue una de las figuras en el empate de Mallorca contra Real Madrid por, entre otros motivos, una jugada que hizo reaccionar al mismísimo Kylian Mbappé.

Era el estreno de Mbappé, el más reciente refuerzo estrella de Real Madrid, en LaLiga de España, pero el que terminó llevándose una ovación en el estadio Son Moix fue el lateral colombiano después de festejar un cierre como si hubiera sido una anotación. ¡Y la ocasión lo ameritaba!

Real Madrid venía de ser campeón de la Supercopa de Europa y empezó con pie derecho el partido contra Mallorca con un gol de Rodrygo al minuto 13 del primer tiempo. ¿Pasan por arriba al equipo de Johan Mojica? ¡Nada que ver! El defensor empezó a crecer en materia defensiva sin dejar a un lado un gran aporte ofensivo.

Mallorca logró un empate luego del gol de Vedat Muriqi al minuto ocho del segundo tiempo y el lateral de la Selección Colombia terminó como el jugador de su equipo con más recuperaciones (8), regates exitosos (4), centros (5) y ocasiones generadas (2). Una actuación estelar que hizo reaccionar a Kylian Mbppé dentro y fuera de la cancha.

Kylian Mbappé y Johan Mojica. (Foto: Imago y Getty Images)

Luego del partidazo de Mojica contra Real Madrid, Mbappé se desahogó en Instagram con una historia en la que dijo que “no es un buen resultado. Cabezas arriba y ya concentrados en el siguiente (partido). ¡Hala Madrid!”. Un fiel reflejo de lo que fue la reacción que tuvo el delantero francés ante el magistral quite del colombiano que impidió el gol de la victoria del equipo ‘Merengue’.

Mojica lo contó todo sobre la jugada que no podía creer Mbappé

Las redes sociales de Mallorca publicaron un video con la reacción de Johan Mojica viendo la jugada que no podía creer Kylian Mbappé y se supo todo. “Esta fue una jugada muy rápida donde la deja pasar Vini y al final remata cruzado Mbappé. Ahí Dominik (arquero) está muy bien y bueno… Estoy muy proactivo a toda la jugada desde el pase de Modric y eso hace que pueda responder y no me deje llevar por el lado contrario, sino que esté activo a toda la jugada, incluso al no estar participando. Eso hace que se haya salvado una jugada de gol bastante clara. Eso también hace parte del aportar al equipo no solo ofensivamente sino también en momentos cruciales como esos”, afirmó el jugador colombiano.

Antes de volver a jugar con la Selección Colombia, estos son los partidos que le quedan a Johan Mojica

Antes de jugar con la Selección Colombia contra Perú (viernes 6 de septiembre a las 8:30 P.M) y Argentina (martes 10 del mismo mes a las 3:30 P.M) por las fechas siete y ocho de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, a Mojica le quedan los tres siguientes partidos en España:

Osasuna vs. Mallorca: sábado 24 de agosto a las 10:00 A.M.

Mallorca vs. Sevilla: martes 27 de agosto a las 12:00 P.M.

Leganés vs. Mallorca: sábado 31 de agosto a las 2:30 P.M.