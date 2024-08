“El equilibrio se encuentra con jugadores que piensan lo mismo cuando hay que recuperar el balón. Tenemos que ir todos juntos. Todo el mundo puede pensar que es un problema de los delanteros, pero también puede ser de los defensas o de los centrocampistas. No han entendido que esto era un aspecto muy importante. El Mallorca ha jugado un gran partido y ha sido mejor que nosotros. El empate es correcto”, puntualizó el técnico.

“No estamos contentos. Se podía hacer mucho mejor. No quiero poner excusas. De este partido se puede aprender mucho porque ha sido muy claro dónde podemos tener problemas. Ha sido un problema de que el equipo estaba muy abierto. Había que estar más concentrados. No es un problema físico o mental, solo de compensar”, agregó Ancelotti.

“El partido lo hemos empezado bien, nos hemos adelantado y hemos podido meter el segundo. En la segunda parte nos ha faltado equilibrio. Es un partido que hemos podido perder por no tener equilibrio. No ha sido un buen partido. Somos un equipo muy ofensivo y el equilibrio defensivo es una parte fundamental”, dijo Carlo Ancelotti.

Carlo hizo énfasis en los errores defensivos en el partido que lo pudieron llevar a perder el compromiso ante un rival que no se escondió y tuvo opciones de alargar el marcador.

Johan Mojica con Rodrygo. (Photo by Rafa Babot/Getty Images)

De esta manera, Johan Mojica recibe buenas calificaciones, se mantiene en buen nivel en la defensa y se le vio inquieto por avanzar a la ofensiva. Sus labores en la línea de cuatro, neutralizaron el alto rendimiento que se esperaba del ataque de Carlo Ancelotti, que tiene a ‘muñecos’ como Vinicius, Rodrygo, Jude Bellingham y Mbappé. El entrenador se vio reflexivo y confesó que el partido de Real Madrid no fue bueno.

Johan Mojica cumplió con las expectativas y no falló en su debut. El lateral izquierdo sabía que se jugaba mucho en este compromiso y alejó las dudas. Más bien, se ratifica como el titular por esa zona de la cancha tanto en el Mallorca como en la Selección Colombia. El futbolista vallecaucano fue gran protagonista al evitar el que era el segundo gol del brasileño Rodrygo.

