La llegada de James Rodríguez a Rayo Vallecano ha sido un batacazo en el mercado de pases de LaLiga, pero se desconoce cuándo será el debut del volante colombiano. El club ha elaborado un plan para poner a punto al capitán del combinado cafetero con una fecha tope para evitar riesgos.

James Rodríguez ha sido, sin lugar a dudas, una de las incorporaciones más importantes en la historia de Rayo Vallecano. Sin embargo, el jugador viene de tener un rendimiento irregular en los últimos años y con un historial de lesiones importante.

Es por este motivo que, desde el equipo de la capital española, intentarán revertir lo que ha sido el desempeño del volante a nivel de clubes en los últimos años y, para esto, será necesario recuperar su forma física. Por esto han elaborado un plan de recuperación con una fecha tope.

El plan con James Rodríguez

James Rodríguez no entró en la lista de convocados para el encuentro ante FC Barcelona de este 27 de agosto y no hay certeza de cuándo se unirá al plantel para un partido oficial. El cucuteño suma más de 40 días sin jugar y el entrenador, Íñigo Pérez trabaja junto al preparador físico, Sergio Vásquez para que no se tomen riesgos.

Según informa el diario AS, en la planificación han remarcado la próxima fecha FIFA como plazo máximo para recuperar al futbolista. En el Rayo dan por hecho que el jugador será convocado para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Argentina y desean que su nuevo fichaje esté a punto para reducir los riesgos de lesión.

Los problemas físicos han marcado drásticamente los últimos meses de James Rodríguez y en Rayo Vallecano intentarán recuperar su mejor versión por medio de la preparación física. Habrá que esperar para saber cuándo entrará en las convocatorias de Íñigo Pérez.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano?

Luego de la derrota ante FC Barcelona de este martes, Rayo Vallecano pondrá rumbo a Cataluña para enfrentar a Espanyol en Cornellá este sábado 31 de agosto. Esta podría ser una oportunidad para el debut de James Rodríguez si el cuerpo técnico determina que está en condiciones de ser convocado.