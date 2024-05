“¡Oye, cómo va, Colombia, el gol de Durán, qué bueno, tiempo pa’ empatar, el gol de Durán!”, cantó el ‘Bambino’ Pons en el primer gol de Jhon Jader vs. Liverpool.

Una jornada mágica para Jhon Durán. Con el partido 2-1 en contra, las esperanzas para Aston Villa eran pocas y el juego se iba complicando a medida que avanzaba el tiempo. Mucho más cuando Jarell Quansah anotó el 3-1 que parecía sentenciarlo todo en Villa Park. Luis Díaz no marcó y salió sustituido en el minuto 76. Durán, por su parte, ingresó al 79′ por Nicoló Zaniolo.

