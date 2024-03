La narración del 'Bambino' Pons al gol de Luis Díaz vs. Brighton que eriza la piel

Como ya es costumbre en Liverpool, Luis Díaz siempre aparece en los momentos de angustia y no deja solo al club. Cuando perdía 1-0 tras el gol de Welbeck apenas a los dos minutos, el local pudo empatar luego de un tiro de esquina al minuto 26, en la segunda jugada, Mohamed Salah puso un balón a la espalda de los defensores, Lucho hizo un gran movimiento para quedar solo frente al arco, definiendo de primera intención con la punta del botín. Golazo y gran recurso técnico.

