James Rodríguez sigue siendo noticia luego de su fichaje con el Rayo Vallecano. El ‘10’ de la Selección Colombia ya ha sumado algunos minutos con el cuadro español, sin embargo, no ha sido titular y siempre ingresa en el segundo tiempo. Razón por la cual, varios hinchas colombianos han llenado de mensajes las redes sociales del club y del entrenador.

Increíblemente, se está repitiendo la historia de hace algunos años cuando James estaba en el Real Madrid y Zidane no lo tenía en cuenta. Los colombianos llenaron de insultos al entrenador francés, pero no sirvió de mucho. Mismo caso con el Rafa Benítez en el cuadro ‘merengue’ y en el Everton de Inglaterra.

Esto dijo el técnico de Rayo Vallecano tras los insultos de los colombianos por James Rodríguez

Este martes, previo al partido contra Girona, los periodistas le preguntaron a Iñigo Pérez sobre su opinión ante los insultos recibidos por los seguidores de James, a lo que respondió que no sabía, pero que lo comprendía: “No (risas). Es la primera noticia que tengo. No sé si hay insultos hacia mi persona porque no alineo a un jugador, no me queda más remedio que comprenderlo”.

Además, agregó que aceptaba las críticas, pero que no influían en las decisiones de poner o no a un jugador: “ya sabéis que no leo nada de redes sociales, lo siento mucho para la gente que se sienta a traicionada, si es así. Acepto las críticas, no puedo decir otra cosa, lo siento, ya está”.

Por otro lado, sobre los jugadores titulares y suplentes del Rayo Vallecano, dijo: “en un equipo como el de nosotros, debemos tener el mimo, el cuidado y la atención en aquel que no juega, por encima del que juega. El que juega está contento porque juega y tendrá que lidiar con si ha jugado bien o ha jugado mal, con la victoria o la derrota. Pero el que no juega, tiene ese añadido”.

Y cerró el tema hablando sobre la relación que tiene con los jugadores: “Intento estar cerca de ellos, intento ayudarles, intento que permanezcan, emocionalmente, estables y preparados porque confío en todos… Todo el mundo tiene que estar atento y, sobre todo, ser honestos con la profesionalidad. Una cosa es que no juegues y nosotros intentemos ayudar a todo el mundo, otra cosa es que esta es tu profesión y tienes que estar al 100 % en cada entrenamiento”.

