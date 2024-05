Falcao García jugó el que parece ser el último partido en el Rayo Vallecano, equipo en el que termina contrato esta temporada. Este domingo se disputó la última fecha de LaLiga y el colombiano fue parte del 11 inicialista en el compromiso ante el Atletic en condición de local, infortunadamente para él terminó 0-1.

Despedida de Falcao García del Rayo Vallecano

Falcao García salió como titular, algo que no fue habitual en esta temporada. Su participación en el frente de ataque no fue la mejor, sin embargo tuvo un par de acciones en el área que pudo capitalizar, pero no logró definir de la mejor manera. Por momentos se conectó bien con sus compañeros, pero no le llegó mucho el balón.

En el segundo tiempo el entrenador decidió sustituirlo por Isi Palazon a quien le dio la banda de capitán. Todo el estadio se puso de pie para aplaudir al que fue uno de los mejores delanteros del mundo cuando vestía la camiseta del Atlético de Madrid. Los aficionados que asistieron a este posible último partido del ‘9’ en Europa gritaron y ovacionaron su nombre.

“Ha sido una temporada muy compleja en la que la afición siempre nos ha apoyado y en la que al final hemos conseguido el objetivo de la permanencia. Muy agradecido por el cariño y el respeto que he recibido. Simplemente, gracias”, dijo Falcao.

La jugada que erró Falcao en Rayo Vallecano

Una de las jugadas más claras de Rayo Vallecano y de Falcao García se dio en el primer tiempo cuando el cuadro local atacó y atacó, pero no pudo concretar. El delantero colombiano recibió un pase dentro del área que conectó de primera, pero que no tomó bien y al final se fue desviado al saque de meta.

Futuro de Falcao García

Todo parece indicar que Falcao García termina su contrato con el Rayo Vallecano, su paso por Europa llegaría a su fin y volvería a esta parte del continente. Por ahí se mantienen los rumores de un posible fichaje de Millonarios, también está el tema River Plate y una posible llegada a la MLS donde van varias figuras.