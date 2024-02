La situación de James Rodríguez en el mercado de pases está sumamente tensa. El volante ofensivo parece disconforme con su presente en Sao Paulo y su salida del club brasileño parece más que probable. Desde Turquía dan por hecho que el capitán de la Selección Colombia tiene un acuerdo para jugar en uno de sus principales equipos.

El futuro de James Rodríguez ha estado en el aires desde el final de la última temporada del Brasileirao. El colombiano no logró mostrar su mejor versión en sus primeros meses en el plantel de Sao Paulo y dio declaraciones que daban a entender que su salida del club era una posibilidad.

Ahora, la temporada no ha iniciado de la mejor manera para el cucuteño. El volante ofensivo no ha hecho su debut en lo que va de temporada, trabajando para ponerse a punto físicamente. El jugador estaría inconforme con su presente en el equipo y los rumores sobre su salida crecen.

En los últimos días crecieron las vinculaciones entre James Rodríguez y el fútbol turco. La posibilidad de volver a Europa parece estar más cerca que nunca y fuentes locales aseguran que existe ya un acuerdo informal para que el colombiano se convierta en jugador del Besiktas.

¿James Rodríguez a Besiktas?

Fue el periodista, Övünç Özdem el que aseguró que habría un principio de acuerdo entre el jugador y los turcos. “Beşiktaş llegó a un acuerdo preliminar con James Rodríguez y Renato Sanches. La directiva y el cuerpo técnico están investigando detalladamente el estado de salud y condición física de ambos jugadores. Si se toma la decisión, Renato firmará hasta el final de la temporada y James firmará un contrato de un año y medio”.

Vale recordar que esta no es la primera ocasión en la que James Rodríguez es vinculado con Besiktas. A mediados de 2023, el cucuteño sonó como posible refuerzo del club de Turquía, pero fue el mismo presidente del equipo, Ahmet Nur Çebi el que desmintió todo. “¿Quién? ¿Cómo es su nombre? No, no está en nuestra agenda” dijo en su momento.

Los números de James en Sao Paulo

Desde su llegada al club en julio del año pasado, James solo vio minutos en 14 partidos con la camiseta de Sao Paulo. El capitán de la Selección Colombia anotó solo un gol y dio 3 asistencias. Las lesiones afectaron al jugador en sus primeros meses en Brasil.

