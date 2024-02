Sao Paulo se ha consagrado campeón de la Supercopa de Brasil tras su victoria ante Palmeiras por la vía de los penales. La ausencia de James Rodríguez en la definición del título generó polémica en la previa del partido y la directiva del club Tricolor ha hablado sobre la decisión del colombiano de no viajar con el equipo.

El debut de James Rodríguez en la temporada 2024 del Brasileirao se sigue alargando y el jugador sigue sin tener minutos desde el inicio del año. El capitán de la Selección Colombia intenta ponerse a punto físicamente, pero aún así se esperaba que este viajara con el plantel de Sao Paulo al Estadio Mineirão para la Supercopa de Brasil.

El club tomó la decisión de viajar a Bello Horizonte con el plantel completo, incluso con los jugadores lesionados. No obstante, el jugador colombiano se negó a viajar con el plantel y decidió continuar con su recuperación en solitario mientras se jugaba la Supercopa, algo que generó mucho ruido en la previa del partido.

Ahora, el Tricolor ha logrado imponerse por la vía de los penales y ha conseguido consagrarse campeón de la Supercopa de Brasil por primera vez en su historia. La celebración del equipo fue eufórica, pero la ausencia de James no pasó desapercibida en las conferencias de prensa.

Palabras de la directiva

El primero que habló sobre el colombiano tras la celebración del título fue Carlos Belmonte, director de fútbol. El directivo intentó calmar las aguas ante la polémica generada, pero también afirmó que el volante ofensivo acabará saliendo del equipo si la tensión se mantiene.

“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no ha sabido adaptarse. Como no juega, no está satisfecho” dijo el directivo sobre la situación de Rodríguez tras la celebración.

“Me alegro por los que vinieron, no puedo pensar en los que no vinieron. Los que estuvieron aquí ganaron, están contentos. James también es un buen tipo. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho incluso sin jugar” añadió Belmonte.

Luego, fue el presidente Julio Casares el que fue cuestionado por el cucuteño. “Todos vinieron, pero él no vino. Estaba animando, llamó a sus compañeros, pero no vino. Estaba animando. Estoy seguro de que mañana entrenará con nosotros. Lo que importa es que Sao Paulo salió campeón”.

