Vale resaltar que no es la primera vez que esto ocurre luego de dejar el Real Madrid en el año 2020 para emprender aventura en el Everton.Valencia era la más reciente posibilidad en España. Celta de Vigo, la otra opción comentada.

James Rodríguez en la Copa América 2024. (Photo by Logan Riely/Getty Images)

James Rodríguez está imparable en la Copa América 2024 y se gana los elogios de todo un país y de los rivales en Estados Unidos. El 10 muestra sus capacidades y la habilidad para liderar a la Selección Colombia en el torneo que une los equipos de Conmebol y la Concacaf. No solo eso, sino que se reactiva en el mercado de pases y su nombre reaparece en Europa.

