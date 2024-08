¿James Rodríguez y Cuadrado en un mismo club? La foto en Europa despierta los rumores

“Le voy a dar una incidencia. Él le escribió a una persona que se habla mucho con James en el momento que llegó con Christian Daes y todo ese cuento. Entonces, le pidió el favor a esa persona que dijera al aire que por favor que no se ilusionaran que él no quiere volver Colombia, que él quiere volver a Europa. ¡Y yo vi el chat!”, reveló Guillermo Arango, en el programa ‘En la Jugada’, de RCN Radio.

En los últimos días, el director deportivo de la Lazio, Angelo Fabiani, rechazó el fichaje de James Rodríguez y de esta manera se cierra una gran posibilidad en la Serie A de Italia. Sudamérica no es una opción real para el jugador, tampoco México o la MLS, básicamente porque prefiere continuar en el ‘Viejo Continente’ y sabe del potencial que puede tener en estas Ligas. James está en España y adelanta trabajos físicos para tratar de firmar un nuevo contrato.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.