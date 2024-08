Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, dio tres razones por las que posiblemente los audios del VAR no se publican.

¿Por qué no se publican los audios del VAR de la final de la Copa América 2024?

Encuesta¿Por qué no se publican los audios del VAR de la final de la Copa América 2024?

“Hasta el momento, no existe una explicación oficial por parte de la CONMEBOL que aclare los motivos detrás de esta decisión. Sin embargo, se han barajado varias hipótesis:

Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, habló de este tema y dio tres razones por las que posiblemente los audios del VAR no se publican. La IA no descarta posibles errores arbitrales, presiones políticas y seguridad para los árbitros involucrados, tanto en la cancha como en el VAR.

Una de las preguntas que se hacen en Colombia es por qué los audios del VAR no se publican. Pasan los días y las dudas aumentan. La zozobra, la especulación y hasta las teorías de la conspiración no paran. Pues bien, Bolavip Colombia le consultó la Inteligencia Artificial para tener algo más de certeza y observar algunas razones que impiden que estas charlas se hagan públicas.

Más allá del resultado, hubo detalles arbitrales que no pasan desapercibidos y es lo que mantiene la polémica activa. Dos penaltis que no fueron para Colombia, primero cuando Alexis Mac Allister golpeó a Jhon Córdoba dentro del área de Emiliano Martínez. Ya en el alargue, el turno fue para Nicolás Tagliafico, quien agredió a Dávinson Sánchez en un balón dividido. El árbitro Raphael Claus, junto al encargado del VAR, Rodolpho Toski, omitieron las jugadas y partido continuó.

Un mes y la herida no sana. Muchos en Colombia aún no digieren la derrota de la Selección en la final de la Copa América 2024. El partido en el Hard Rock Stadium de Miami fue de altísimo nivel y competido con Argentina, que pudo gritar campeón gracias a un gol de Lautaro Martínez en el alargue. La mínima diferencia le alcanzó a los argentinos para levantar un nuevo trofeo con Lionel Messi como gran figura.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.