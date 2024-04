En su paso por Colombia, por compromisos con el Trophy Tour de la Champions League de Heineken, el exjugador argentino Javier Mascherano se refirió al Liverpool y a Luis Díaz, la gran estrella de la Selección Colombia que no deja de brillar en Europa con una de las camisetas más importantes del fútbol mundial. ‘Masche’ rindió elogios para Lucho y habló de su exequipo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.