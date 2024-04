Teniendo el mercado de pases en próximos meses y con una participación con Selección Colombia que podría ser histórica en la Copa América, ese sueño de niñez no parece muy lejano, y más en momentos en los que Xavi Hernández no puede alejar la mirada de uno de los mejores extremos de la Premier League.

Por ahora, las posibilidades, cuando más parecían cerradas, se pueden estar abriendo. Pues su continuidad no está del todo clara en Liverpool para la próxima temporada y clubes como PSG estarían siguiendo la pista de Luis Díaz siempre y cuando Kylian Mbappé salga del club.

“Soy hincha del Barcelona y cuando puedo, me veo todos sus encuentros. Sería muy lindo terminar allá algún día, pero para eso hay que trabajar bastante”, decía Lucho en años pasados.

El torneo internacional europeo sobresale como una gran posibilidad para FC Barcelona cuando no parecía estar a la altura de la competencia. Asimismo, en LaLiga, está a ocho puntos del líder Real Madrid. Parece que en el remate de temporada el equipo se ha reencontrado y está concentrado en gritar campeón o al menos dar la batalla y volver a las portadas y las menciones en redes sociales.

