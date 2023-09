Jhon Durán no se achicó y encaró a jugador del Liverpool

Liverpool y Aston Villa se vieron las caras este domingo en una nueva fecha de la Premier League en la que hubo un duelo de colombianos. Luis Díaz vs. Jhon Durán, los dos vieron minutos, pero no se destacaron como se esperaba, si bien ayudaron a sus equipos, no pudieron marcar.

El delantero del Aston Villa terminó perdiendo 3-0, pero ingresó al terreno de juego cuando ya todo estaba definido. Durán entró a los 72 minutos y dio muestras de carácter más allá de generar ocasiones de gol.

En una jugada sobre el minuto 90, fue a pelear una pelota a la raya con Gomez, pero terminó cometiendo falta. El jugador de Liverpool se levantó y le agarró la camiseta, el colombiano no se achicó y lo encaró, sin decir ni una sola palabra, pero sí con una mirada penetrante, le dio a entender que no se podía meter con él.

Después llegaron otros compañeros de los dos equipos y los separaron. Al final todo quedó ahí y todo continuó con normalidad. Liverpool se llevó los tres puntos y los dos colombianos sumaron minutos pensando en sumarse a la Selección Colombia.

(VIDEO) ASÍ FUE LA JUGADA DE DURÁN CON UN JUGADOR DE LIVERPOOL