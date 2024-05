Tal parece que el talento de Jhon Solís no solo llama la atención en Girona y la Liga de España, sino también en Europa. Sin hacer mucho ruido y sin tener clara su titularidad en Girona, el volante colombiano se ha destacado e incluso podría dar un salto de calidad a un equipo de más relevancia en el ‘Viejo Continente’, siempre y cuando su recuperación sea satisfactoria.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.