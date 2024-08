La salida de Jürgen Klopp y la confirmación de su retiro cayeron como balde de agua fría en Liverpool. Luego de pasar a la historia con los ‘Reds’, el alemán puso su carrera en pausa, pero su vuelta a los banquillos se dará mucho antes de lo esperado. Ya se confirmó cuál será el próximo equipo que dirigirá.

Jürgen Klopp se ganó un espacio en el corazón de los fanáticos de Liverpool luego de 9 temporadas en las que el club salió de la crisis y volvió al más alto nivel no solo en la Premier League, sino a nivel europeo y mundial. Además, se ganó el cariño de la hinchada colombiana por haber sido el artífice del fichaje de Luis Díaz.

Ahora, los ‘Reds’ han iniciado una nueva temporada bajo las órdenes de Arne Slot y han iniciado la campaña con un triunfo ante los recién ascendidos, Ipswich. Solo horas más tarde, salió el anuncio del regreso de Klopp a los banquillos, aunque no de la manera que muchos esperaban.

El regreso más esperado

Klopp hará su regreso al fútbol como entrenador, pero será únicamente para una ocasión especial. El sábado 7 de septiembre se llevará a cabo el partido de despedida de Lukasz Piszczek y Jakub Blaszczykowski, dos leyendas de Borussia Dortmund que llegaron a su más alto nivel bajo las órdenes del teutón.

El anuncio se hizo por medio de las redes sociales. Los exfutbolistas grabaron una videollamada en la que sumaron a Jürgen Klopp para confirmar su presencia en el partido de despedida. “Finalmente tienen su partido de despedida y quieren entrenar antes del partido. ¿Son estúpidos?” dijo el DT entre risas.

De esta manera, se confirma la vuelta de Klopp a los banquillos y será nada más y nada menos que en el Signal Iduna Park, donde vivió grandes alegrías siendo entrenador de Borussia Dortmund. Allí consiguió 2 títulos de la Bundesliga, 1 Copa de Alemania, 2 Supercopas de Alemania y alcanzó la final de la Champions League.

Klopp sobre retiro

Este anuncio se dio solo días después de que Jürgen Klopp confirmara que no está en sus planes volver a dirigir. “A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No me voy por capricho, ha sido una decisión general. He dirigido a los mejores clubes del mundo. Trabajaré en algo, soy demasiado joven para solo jugar al pádel y pasar tiempo con mis nietos. ¿Volver a entrenar? Lo descarto por el momento“.