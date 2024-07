Liverpool aún se resiente por la partida de Jürgen Klopp, aunque ya el plantel trabaja bajo las órdenes de Arne Slot. Ahora, el entrenador alemán ha hecho una declaración que ha sacudido por completo a la hinchada de los ‘Reds’ y a los fanáticos del fútbol en general.

Fue en el mes de enero que el entrenador, Jürgen Klopp anunció su partida de Liverpool, un año antes de que finalizara su contrato. “Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez. Después de todo el tiempo que pasamos juntos, el respeto y el amor creció y lo menos que os debo es la verdad” fue su explicación.

El alemán culminó la temporada y entró en su descanso, mientras que era vinculado con clubes y selecciones de todo el mundo. Ahora, desde el III Congreso Internacional de Entrenadores, ha hecho una afirmación que tomó por sorpresa a todos.

Klopp se retira de los banquillos

Al ser cuestionado por rumores que lo vinculan con la Selección de Estados Unidos, el DT aseguró que no está en sus planes volver a entrenar. “A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No me voy por capricho, ha sido una decisión general. He dirigido a los mejores clubes del mundo“.

Jürgen Klopp aseguró que seguirá trabajando en torno al fútbol, pero de momento asegura que no volverá a los banquillos. “Trabajaré en algo, soy demasiado joven para solo jugar al pádel y pasar tiempo con mis nietos. ¿Volver a entrenar? Lo descarto por el momento“.

El increíble legado de Jürgen Klopp

Luego de su asombroso con Liverpool y luego de haber dirigido a Mainz y Borussia Dortmund, el estratega cierra su carrera con 1 Champions League, 2 Bundesligas, 1 Premier League, 1 Copa de Alemania, 1 FA Cup, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Copas de la Liga de Inglaterra, 2 Supercopas de Alemania y 1 Community Shield.