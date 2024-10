James Rodríguez ha sido tendencia en Europa esta semana tras conocerse una supuesta lesión que sufrió durante un entrenamiento. El ‘10’ de la Selección Colombia tuvo que abandonar la práctica con el Rayo Vallecano, pero no fue por algo grave, sino por precaución, pues según lo que se informó desde España: “Las primeras exploraciones realizadas a James Rodríguez confirman que sufre una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda. Descartada rotura muscular”.

Al parecer no pasó a mayores y al día siguiente volvió con normalidad a los entrenamientos. Incluso el mismo club publicó una foto del jugador dando a entender que estaría disponible si así lo deseaba el entrenador.

La decisión que tomó el técnico de Rayo Vallecano con James Rodríguez

En la previa del compromiso de este sábado en el que el Rayo Vallecano enfrentará a Alavés, el entrenador Íñigo Pérez confirmó las bajas que tiene su plantel y afortunadamente para el colombiano, no estaba su nombre.

“El único que tenemos afuera es Pacha, como sabéis que tiene una lesión de más larga duración. También está Joni Montiel, que tuvo un problema a nivel bucal, por lo tanto, no estará”, indicó el estratega.

Cuando se le preguntó por James Rodríguez, el estratega indicó que está disponible: “De resto, tanto James como Pathé Ciss como el resto de jugadores están disponibles para mañana (sábado)”.

Sin embargo, se estima que no sea titular por varias razones. Primero porque el técnico no confía o simplemente no le gusta lo que le aporta el ‘10’, pues solo una vez lo utilizó desde el inicio y segundo, porque viene de pasar un susto en la parte física.

Rayo Vallecano jugará este sábado desde las 9:15 a.m. (hora colombiana) en condición de local. El equipo de James viene de perder y necesita los puntos que lo posicionen mejor en la tabla, donde se encuentra noveno con 13 puntos y +1 en la diferencia de gol. Su rival es 14 con 10 unidades y -5.