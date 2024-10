Cantona no dudó y le envió un mensaje a James, Luis Díaz y compañía por la Selección Colombia

Pocas cosas se pueden reprochar por el buen nivel que tiene a la Selección Colombia cada vez más cerca de volver a clasificar a un Mundial. Sin embargo, hay una verdad que no se puede ocultar, y son la falta títulos ante los 100 años de historia que celebró la Federación Colombiana de Fútbol. Solo se ganó una Copa América. Con esta narrativa sobre la mesa, Eric Cantona no dudó y le envió un mensaje a James Rodríguez, Luis Díaz y la actual generación de la Tricolor.

¿Y quién es Cantona? El exjugador francés pasó por equipos como Olympique de Marsella, Leeds United y Manchester United. Con la Selección de Francia marcó 20 goles en 45 partidos y una de las imágenes que más se recuerdan de él es la patada voladora que le dio a un hincha del Crystal Palace el 25 de enero de 1995.

Así como lo era en la cancha, Eric Cantona no se guarda nada a la hora de hablar y opinar de fútbol. Ese carácter tan distintivo del exjugador francés llevó a que una de las revistas más prestigiosas en el mundo del deporte como lo es ‘Four Four Two’ le pidiera que hiciera el once perfecto en la historia del fútbol. De entrada, empezó elogiando a una leyenda colombiana.

“Sí, hacía trucos, pero también era un gran portero. Me encantaba su energía, su entusiasmo, sus ganas de correr riesgos. Cometió errores, pero tenía mucho espíritu para el juego. ‘El Escorpión’ fue contra Inglaterra, ¿no? Mantuvo el balón afuera y eso es lo que importa. Quiero animadores en mi equipo”, dijo Cantona para escoger a René Higuita como el arquero de su once ideal de todos los tiempos.

Eric Cantona con fans de Manchester United.

En la defensa, Eric Cantona eligió a Junior (Brasil), Franz Beckenbauer (Alemania) y Giacinto Facchetti (Italia). Llegó la hora de escoger el mediocampo y ahí aparecieron Roy Keane (Irlanda), Diego Maradona (Argentina) y Carlos Valderrama (Colombia). A la hora de hablar de ‘El Pibe’, el exjugador francés le envió un mensaje a James Rodríguez, Luis Díaz y la actual generación de la Tricolor por no haber ganado un título. Estuvo picante y no solo porque no escogió ni a Lionel Messi, ni a Cristiano Ronaldo por quedarse en ataque con Garrincha, Johan Cruyff, Mario Kempes y George Best.

Cantona no dudó y le envió un mensaje a la Selección Colombia

“Mucha gente sólo recuerda su pelo, pero era un futbolista maravilloso. Jugamos juntos en Montpellier y fue un auténtico placer. Es un hombre tímido y tranquilo, pero también tiene un carácter fuerte. Físicamente no era muy bueno, pero tenía mucha visión y podía llevar el balón a donde quería. Era un jugador muy generoso, nunca pensaba en sí mismo. Después de que se retiró, Colombia no hizo nada, lo que te dice mucho“, afirmo Cantona sobre ‘El Pibe’ Valderrama en la revista ‘Four Four Two’ con un palito de por medio para la actual generación de la selección colombiana.

¿Colombia ganó algo después del retiro de Valderrama?

Carlos Valderrama anunció que se retiraba el 12 de abril de 2003 a los 42 años y después de jugar 111 partidos y tres ediciones del Mundial con la Selección Colombia. Desafortunadamente para la Tricolor, Eric Cantona tiene razón, ya que el único título que ganó el combinado de mayores fue en la Copa América 2001 , antes del retiro de ‘El Pibe’ .