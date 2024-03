En Champions League, lo primero es que serán 36 los equipos participantes y se disputará una primera fase llamada ‘Fase Liga’, donde los clubes jugarán ocho partidos, y ya no se jugará dos veces contra el mismo rival. De estas fechas, la mitad de partidos serán de local y los otros de visitante. Mismo aplica para UEL.

Vale resaltar que la UEFA se ha movido rápido como respuesta a las demandas de los clubes y la amenaza de la creación de la Superliga. La entidad no tuvo de otra que modificar el sistema de competencia y ‘modernizar’ el formato de sus torneos. Sea como sea, Liverpool seguirá siendo favorito a los títulos.

En medio de las actividades matutinas en Liverpool y Luis Díaz, la UEFA sorprendió al fútbol mundial con el cambio en el sistema de juego de sus competencias oficiales de clubes, Champions, Europa y Conference League. En las últimas horas, se hizo oficial que se acaban las fases de grupos y no van más los terceros puestos de un torneo a otro.

Liverpool se mantiene en la cima de la Premier League y vive un gran momento deportivo en este remate de temporada. Brilla en Inglaterra y no pierde el favoritismo en Europa League. Sigue más vigente que nunca en los dos frentes y van por el doblete en estos últimos meses que le quedan a Jürgen Klopp en el cargo. Recientemente, ‘Los Reds’ ganaron la Carabao Cup y el momento del club y de Luis Díaz es brillante.

